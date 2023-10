Soberano, Verstappen lidera único treino livre do GP dos Estados Unidos

Os competidores iniciaram a prova em um ritmo mais lento, certamente pelo forte calor em Austin. Destaque inicial para Verstappen, Hulkenberg e Bottas.

Alguns pilotos começaram com pneus duros — incluindo Verstappen, que teve a melhor volta com 1,5s de vantagem em relação aos demais competidores —, enquanto outros optaram pelos calços médios.

Chegando na metade do treino, Hamilton assumiu a ponta com um décimo para Verstappen, que caiu uma posição. Norris (3º), Tsunoda (4º) e Magnussen (5º) vinham na sequência, estabelecendo cinco equipes diferentes no top-5.

Faltando 20 minutos para o fim, Norris executou uma bela volta e pulou para a ponta. Pouco tempo depois, Sainz e Alonso melhoraram consideravelmente e ficaram entre os cinco.

Já experimentando os pneus macios, a maioria dos pilotos melhoraram voltas. A Williams inaugurou os testes e não deu outra: Albon em 1º e Sargeant em 5º. Não demorou muito até que Verstappen voltasse à liderança.

A reta final do treino teve um ritmo mais semelhante à corrida, com Haas surpreendendo e Verstappen incontestável. Leclerc fechou em 2º, com 1:36.068, enquanto Hamilton começou bem a parcial, mas teve problemas no último setor e caiu para 3º, com 1:36.193. Pérez e Magnussen completaram o top-5.