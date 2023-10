Sala de amamentação e open bar de energético: Conheça a Vila dos atletas

Se existe um espaço dos sonhos para qualquer atleta de alto rendimento morar, esse lugar é a Vila Pan-Americana. O condomínio do Pan 2023 em Santiago é formado por 17 prédios para as delegações dos 41 países participantes. No conjunto, os competidores têm acesso a academia, lavanderia, além de energético grátis e espaço de amamentação para as mamães, inédito em eventos como esse.

O UOL visitou a Vila Pan e conheceu cada cantinho. Este foi o único momento aberto pelo Comitê Organizador para que jornalistas pudessem entrar no local e fazer imagens. Depois disso, o acesso é fechado para a imprensa, que só pode circular dentro do perímetro da zona internacional, espaço na entrada do condomínio.

Logo no início da caminhada, foi possível notar os atletas curtindo a área de descompressão montada pela organização dos Jogos e patrocinadores: tem futmesa, pufes gigantes, fliperamas, simuladores de carros de corrida e até open bar de energético.