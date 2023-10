Quando vão terminar os Jogos Pan-Americanos 2023?

Será a primeira vez que uma cerimônia de encerramento do Pan não ocorrerá no mesmo lugar da abertura. A mudança é uma iniciativa para divulgar os Jogos Parapan-americanos. O estádio em La Florida será sede do futebol de 7. O Parapan começa em 17 de novembro.

O último dia de Jogos Pan-Americanos terá medalhas em disputa em dez modalidades. A final masculina de BMX Freestyle está marcada para ser o evento final do Pan 2023.

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 são a CazéTV (YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o Panam Sports Channel (site e app). Todas as alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa — no caso do Panam Sports é necessário criar uma conta.