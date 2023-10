Pan 2023: sábado pode trazer primeiras medalhas para o Brasil

O Brasil já tem chance de conquistar medalha no primeiro dia oficial do Pan. Skate, Ginástica Artística, Salto Ornamental, Natação e Taekwondo são algumas das modalidades disputadas amanhã (21) que podem terminar com brasileiros no pódio.

Nomes como Rayssa Leal, Arthur Nory, Netinho (Edval Marques) e Guilherme Costa são alguns que competem amanhã. Você não vai perder, né?

Confira a programação de amanhã: