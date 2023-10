Fórmula 1: onde assistir ao treino livre e ao classificatório do GP dos EUA

O primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, em Austin, será realizado hoje, às 14h30 (de Brasília). O classificatório que define o grid da corrida de domingo ocorre às 18h no Circuito das Américas.

Os treinos serão transmitidos por Bandsports (TV fechada) e Bandplay (streaming).

Max Verstappen já tem o título garantido e se tornou tricampeão mundial. Com 433 pontos, o holandês tem ampla vantagem para Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, com 224 pontos. Em seguida aparece Lewis Hamilton, com 194 pontos.