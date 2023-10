Estádio da abertura do Pan foi usado como prisão pela ditadura do Chile

Por pior que fosse tal período, o povo chileno não deixou que caísse no esquecimento e virasse apenas uma história distante nos livros escolares. Não à toa há um setor no estádio que destoa. Na "Escotilla 8" (saída 8), pode-se observar arquibancada de madeira — estrutura conservada como em 1973, ano do golpe — e a seguinte frase: "Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro", ou "Um povo sem memória é um povo sem futuro".

Imagem: Evandro Teixeira, Acervo IMS/Coleção Evandro Teixeira

A escolha não foi aleatória. Os presos acreditavam que, dali, podiam ver os familiares que se juntavam aos montes no lado de fora. "Os presos tiravam uma peça de roupa reconhecível e a levantavam nos braços para que seus entes mais queridos ficassem tranquilos depois de dias procurando por eles", explicou Wally Kunstmann, presidente de grupo de ex-presos políticos, em entrevista ao "El País", em 2015.

O UOL conversou com alguns chilenos que passaram aos arredores do Estádio Nacional. Segundo eles, o fato de a cerimônia de abertura do Pan acontecer justamente nesse local tem muito significado, pois corresponde à vitória do Chile após anos de sofrimento.

"É o resultado de muitos anos de democracia e da luta que se estendeu através das gerações. Hoje é um momento feliz, que simboliza o progresso que o Chile teve como sociedade, tanto na parte esportiva como na parte cultural. Agora, nos abrimos para receber os países do resto do mundo, podemos cada vez mais nos distanciar do que foi a ditadura", destacou o jovem Alexander Santibáñez, de 19 anos,