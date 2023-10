Tempero brasileiro em Santiago rouba a cena da abertura do Pan 2023

Do Pacífico aos Andes: o espetáculo dedicou-se a mostrar a conexão entre os elementos naturais e os habitantes do Chile na formação do país, bem como a diversidade de suas terras e população. Mais de 400 voluntários participaram da apresentação, além de 33 membros do elenco.

Orgulho nacional: "Chi Chi Chi Le Le Le, viva Chile". O tradicional grito foi entoado a todo momento pela torcida ao longo da cerimônia, observou a reportagem do UOL.

Gostinho de Brasil

A cerimônia ainda teve um gostinho brasileiro. Antes do início da abertura oficial, um grupo de dança levantou o público da arquibancada com uma música de ninguém menos do o "É o Tchan".

"Ou dá ou desce" foi a canção que extasiou os torcedores, fazendo o público dançar sem parar no Estádio Nacional.

Medalhistas em Tóquio e porta-bandeiras em Santiago: a tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer puxaram a fila dos 150 atletas presentes no desfile, muito aplaudidos pela torcida. Com 623 nomes, esta é a maior delegação da história do Brasil nos Jogos.