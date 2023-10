Saiba quais são os países que participam dos Jogos Pan-Americanos

Antígua e Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belize

Bermudas

Bolívia

Brasil

Canadá

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Dominica

El Salvador

Equipe de Atletas Independentes

Equador

Estados Unidos

Granada

Guiana

Haiti

Honduras

Ilhas Cayman

Ilhas Virgens Americanas

Ilhas Virgens Britânicas

Jamaica

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Porto Rico

República Dominicana

Santa Lúcia

São Cristóvão e Neves

São Vicente e Granadinas

Suriname

Trinidad e Tobago

Uruguai

Venezuela

Os Estados Unidos são, historicamente, o país de mais sucesso nos Jogos Pan-Americanos. Os norte-americanos lideraram o quadro de medalhas em 16 das 18 edições anteriores do Pan, incluindo todas desde 1995. A delegação estadunidense deve contar com 631 competidores, cerca de 9% dos mais de 6.800 atletas que participarão do evento.

O Brasil vem de sua melhor participação na história do Pan. O país ficou na segunda posição do quadro de medalhas em Lima, 2019, com 54 ouros e 169 pódios. A delegação brasileira terá mais de 600 atletas em Santiago.

Quando começa o Pan 2023

A cerimônia de abertura está marcada para amanhã (20), às 20h30 (de Brasília), mas algumas competições já começaram. O primeiro evento esportivo aconteceu na quarta-feira (18), quando o Chile enfrentou o México em partida de beisebol.

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 no Brasil são a CazéTV (YouTube) e o Canal Olímpico do Brasil. Ambas alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa.