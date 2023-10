Fisiculturista assassinado estava jurado de morte por tráfico, diz delegado

O fato de Eustácio ter sido preso na Bahia faz com que a Polícia Civil trabalhe com a hipótese de que os assassinos não são da região em que ocorreu o crime. Ele foi preso em 2021 na cidade de Teixeira de Freitas e cumpriu nove meses de reclusão em São Paulo. Segundo o delegado, nenhuma das pessoas da cidade ouvidas pela polícia disse conhecer os autores do assassinato.

Os seis tiros que atingiram Eustácio vieram de duas pistolas. A polícia recolheu as cápsulas para, futuramente, fazer o confronto balístico e identificar as armas utilizadas na ação. Duas pessoas foram ouvidas na madrugada de hoje (18) e soltas por falta de provas.

Eustácio morava em Botucatu, no interior de São Paulo, e administrava um canal no YouTube em que mostrava o desejo de se profissionalizar no fisiculturismo. "O que eu devia eu paguei. Sei que meu passado pode estar sujo, mas meu futuro está intacto. Vamos atrás do pro", disse em um vídeo publicado há cinco meses.

A reportagem está tentando contato com a família de Eustácio para falar sobre as informações dadas pelo delegado e a matéria será atualizada assim que surgirem novas informações.

O crime

Na tarde de ontem (17), dois homens entraram armados na academia onde Eustácio treinava. No momento da ação, o fisiculturista conversava com outras pessoas.