Pan-2023 na CazéTV terá 450 horas de programação ao vivo e campeão olímpico

Haverá uma live principal, denominada "Multiverso do Pan", com duração 24 horas por dia. Ela acompanhará os brasileiros em destaque nos Jogos. Outras transmissões ao vivo serão abertas, dando ao público a possibilidade de acompanhar as modalidades na íntegra.

A transmissão da CazéTV contará com atletas, em atividade ou aposentados, com histórico em grandes eventos. O campeão olímpico Serginho estará nos jogos de vôlei e de outras modalidades, assim como a ex-ginasta Laís Souza. Thiago Pereira (23 medalhas pan-americanas na natação), Janeth (campeã mundial de basquete) e Paulo André (atleta que irá competir em Santiago) também integram a equipe.

A CazéTV enviará representantes à Casa Brasil, em Santiago, e às sedes dos Jogos. As ex-apresentadoras da Globo Fernanda Gentil e Cris Dias estarão no Chile e participarão das transmissões. A narração e os comentários serão feitos nos estúdios em São Paulo e Rio de Janeiro.

O canal, fruto de parceria entre LiveMode e o streamer Casimiro, transmitirá seu maior evento multiesportivo. A CazéTV tem histórico no futebol, exibindo nos últimos anos as Copas do Mundo masculina e feminina, o Mundial de Clubes e partidas com mando do Athletico no Brasileirão.

Será um grande desafio para todos nós, o que nos dá um certo frio na barriga, já que teremos muitos eventos simultâneos, muitas frentes abertas e muitas pessoas envolvidas. Mas nossa principal responsabilidade é contar essas grandes histórias de uma maneira correta e divertida para um público que confia na gente e que gosta de viver as emoções do esporte com a CazéTV. Estamos empolgados e ansiosos, contando os dias pra estreia e prontos para nos divertirmos e nos emocionarmos bastante Fabio Medeiros, head de conteúdo da CazéTV

Onde vai passar o Pan?

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 terão transmissão da CazéTV e do Canal Olímpico do Brasil. As duas opções de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa.