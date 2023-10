Pan-Americano: Atletas brasileiros fazem os primeiros treinos em Santiago

As equipes feminina e masculina de ginástica artística do Brasil foram à área de treinamento montada no Centro de Esportes Coletivos.

A delegação verde e amarela dividiu o espaço com o Chile, Estados Unidos, Jamaica e Panamá.

Destaque no Mundial que aconteceu no começo do mês, com quatro medalhas, Rebeca Andrade é uma das representantes brasileiras no torneio.

"É bom a gente estar aqui, porque tira aquela parte da viagem, movimenta o corpo. Não fazemos todos os elementos, mas já conseguimos fazer algumas coisas nos aparelhos que nos sentimos melhor. Então, é muito bom para a cabeça e para o corpo", disse, ao site do COB.

É bacana a gente chegar e conhecer o ginásio e a estrutura que vamos ter aqui. Acabamos de competir no Mundial com os mesmos aparelhos e, hoje, pudemos passar por eles de novo. Deu para tirar aquela ressaca de viagem, se preparar para o treino de pódio na quarta-feira e a competição no sábado Arthur Nory

Já os nove representantes dos saltos ornamentais foram os primeiros a usarem o Centro Aquático do Estádio Nacional.