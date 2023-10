Velocista carioca incentiva projeto social de futebol em bairro onde nasceu

Vitória Rosa vai ser uma das representantes do atletismo brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile. Longe das pistas, porém, se tornou um elo com o futebol, através de um projeto social realizado na localidade onde foi criada.

A velocista, que integra o Time Petrobras, vai defender o país nos 100m rasos e no revezamento 4x100m. Por aqui, terá uma torcida especial: os integrantes do Ajax Urucânia Futebol, que fica no Conjunto Urucânia — no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste no Rio.

Se hoje a "Filha do vento" dá suas largas passadas ao redor do mundo, a realidade outrora era diferente e o cenário mudou graças a um projeto social.