Dicas em podcasts e na TV: como jogador da NFL conquistou Taylor Swift

O casal passou a noite junto no after da festa de estreia da nova temporada do programa americano Saturday Night Live. A pós-festa aconteceu em Nova Iorque.

Os rumores ganharam força em setembro. A cantora chegou a ser vista saindo do Arrowhead Stadium, no Kansas, após um jogo da NFL com o atleta.

Durante a partida, Taylor foi vista no meio da torcida. Ela torceu pelo jogador ao lado da mãe de Travis.

Taylor Swift assiste jogo da NFL ao lado de Donna Kelce, mãe de Travis Kelce Imagem: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Interesse antigo

A primeira vez que o jogador teve o nome atrelado a uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo foi durante uma "brincadeira" de que tinha um interesse pela artista.