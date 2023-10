UFC Vegas 81: onde assistir e card completo do evento com luta de Barboza

O UFC Fight Night será realizado hoje no UFC Apex, em Las Vegas, e tem o brasileiro no embate principal. Edson Barboza enfrentará Sodiq Yusuff no duelo do peso-pena.

O evento tem início às 17h (de Brasília). O card principal está planejado para ocorrer a partir das 20h.

O UFC Fight Pass transmite todas as lutas. O UOL Esporte exibe as três primeiras em seu canal no YouTube.