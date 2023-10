Minotauro critica 'lutas clandestinas' após morte de jovem e explica riscos

Evento tinha estrutura precária

Segundo Lilia Maria da Penha, irmã do jovem que morreu, o evento não tinha nenhum tipo de estrutura. A mulher alega que o organizador ligava para as academias locais e convidava alunos para participarem do evento para "lutarem sem perder a amizade", bastando apenas passar o nome e a inscrição era feita. Nenhuma avaliação física ou examés prévios foram solicitados.

"Deveriam ter avaliado que ele não estava preparado para isso, ele estava treinando há pouco tempo. Meu irmão treinava muay thai e foi lutar boxe neste evento, totalmente sem equipamentos de proteção. Nem inscrição teve", alega Lilia Maria da Penha

A parente de João ainda afirma que ninguém ligado à organização do evento entrou em contato para falar sobre o ocorrido ou prestar solidariedade pela morte do atleta. No entanto, Lilia diz que a família ainda tem dúvidas sobre o caminho a seguir a partir de agora.

O que diz a organização do torneio

Em contato com a reportagem, a organização do evento, que se autointitula UFC-Jeri, diz que a competição foi autorizada pela prefeitura de Jijoca em um ofício. O evento ainda acrescenta que foi solicitado o apoio de uma ambulância e que havia enfermeiros presentes no local.