Michel Pereira vê nova categoria como chance para ser 'mais ativo' no UFC

Michel Pereira mudou de categoria em julho, quando teve sua luta contra Stephen Thompson, no UFC 291, cancelada. Na ocasião, ele excedeu passou 1,3kg acima do limite de 77kg na pesagem.

Para Michel, no entanto, a mudança de categoria não será nenhuma 'novidade'. Isso porque, o paraense está acostumado a treinar com atletas peso-médio.

Eu acho que não vou sentir tanto porque eu já treino com os caras da minha categoria atual. Os que eu treino hoje são os mesmos com os quais eu treinava quando era 77kg [meio-médio]. Não vejo que vou sentir tanta diferença porque sempre treinei com eles, esse é o meu normal. Meus treinos são muito bons, de físico? Então não vejo que vai dar tanta diferença.

Rival de hoje (14), Andre Petroski não encararia o brasileiro inicialmente. O canadense Marc-André Barriault seria o oponente de Michel, mas deixou a luta por problemas médicos ao longo desta semana.

Apesar de conhecer pouco Andre Petroski, o lutador brasileiro não vê problemas na mudança de adversário, uma vez que se diz preparado para enfrentar "qualquer um".