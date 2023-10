Logan Paul não dá chance para Dillon Danis e vence sua primeira no boxe

O lutador de jiu-jitsu focou muito nas provocações, não ofereceu perigo a Logan e foi desqualificado aos 2min55s do sexto round. No final da luta, Danis arrumou confusão e tentou partir para cima do influenciador de 28 anos.

Logan Paul conquistou sua primeira vitória no boxe hoje. Anteriormente ele perdeu para o também youtuber KSI e fez uma luta de exibição com o famoso pugilista Floyd Mayweather.

Já Dillon Danis teve duas lutas e duas vitórias no MMA antes de sua estreia no boxe, além de uma carreira dedicada ao jiu-jitsu.

Como foi a luta

Logan Paul dominou a maior parte dos rounds, enquanto Danis se limitava a provocar e manter sua guarda alta. O combate consistiu em seis rounds de três minutos cada.