Edson Barboza destaca força mental em 'guerra' na luta principal do UFC

Adversário da noite, Sodiq Yusuff é o 11° no ranking dos pesos-penas, estando duas posições acima de Edson Barboza. Enfrentar um rival que aparece na frente no ranking da categoria traz o sentimento de "guerra" para o brasileiro.

É guerra. A estratégia é essa. Subir lá e tentar machucar ele o máximo possível. Se ele me dar uma chance, vou tentar acabar com a luta o mais rápido possível. A estratégia é a de sempre, por isso que eu acho que estou no UFC todo esse tempo. Subir lá, se quebrar e fazer uma guerra.

O nocaute contra Billy Quarantillo na última luta de Edson rendeu elogios de Dana White, chefão do UFC. Além disso, garantiu a ele a oportunidade de fazer a luta principal do UFC Vegas 81. Para ele, o combate contra Yusuff é mais uma oportunidade de seguir sua caminhada rumo ao topo da categoria peso-leve.

Graças a Deus, toda vez que estou junto com o Dana White ele sempre elogia o meu trabalho, acho que é por isso que estou há quase 13 anos no UFC, então sou um ótimo funcionário. Toda vez que eu subo lá, deixo tudo, sem segurar nada. Não sei se encurta, mas eu continuo na caminhada para ter minha chance.

O que mais Edson Barboza disse?

Opinião sobre o adversário: "É um grande lutador, um dos melhores do mundo. Está na minha frente no ranking e sou muito feliz do UFC sempre me dar a chance de me testar contra os melhores. Fico muito feliz de estar entre os melhores do mundo".