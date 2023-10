Caio Castro sofre acidente na Copa Truck e sai ileso; assista

O piloto da equipe ASG Motorsport bateu de frente com uma barreira de pneus e parou apenas em uma encosta de terra.

O acidente aconteceu logo no início do warm-up, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

Outros acidentes no local

É o terceiro acidente forte do fim de semana em Tarumã. Além do ator, Débora Rodrigues, da RM Competições, e Jaidson Zini, da ASG Motorsport, também bateram no circuito gaúcho.