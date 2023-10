'Vida do meu irmão se foi por causa de R$ 100', diz parente de atleta morto

"Ele estava super ansioso para terminar a construção da casa dele, e infelizmente não terminou. Tinha comprado uma motinho, pagando com o próprio suor, estava quase terminando de pagar. Estávamos nos organizando em família para assistir ao jogo do Flamengo em Fortaleza no mês que vem, já que ele era fanático. Ele estava extremamente ansioso, agora também não vai conseguir realizar este sonho", se emociona Lilia.

O que diz a organização do torneio

Em contato com a reportagem, a organização do UFC-Jeri disse que o evento esportivo foi autorizado pela prefeitura de Jijoca em um ofício. O evento ainda acrescenta que foi solicitado o apoio de uma ambulância e que haviam enfermeiros presentes no local.

Ainda segundo a organização, o campeonato foi realizado todo seguindo as regras de boxe para lutas "casadas e combinadas com antecedência" com professores e alunos. Os atletas estavam equipados com luvas tamanho 14, consideradas luvas grandes e de boa espessura para treinos, o que garantiria ainda mais a integridade do atleta.

A UFC-Jeri ainda alega que alterou a regra para dimunuir o tempo dos rounds de três para dois minutos e que os atletas foram orientados sobre a proibição de socos na região da nuca. A luta foi mediada por um árbitro central, além de dois árbitros de mesa.

A organização ainda diz ter um áudio enviado por Marcio Marcelo Santos, ex-secretário do Esporte, em que o evento era autorizado pelo executivo. No entanto, nenhum documento foi assinado ou firmado oficialmente.