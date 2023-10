Filha faz apelo por mãe lenda da ginástica que está internada em UTI

McKenna Kelly, filha da ex-ginasta Mary Lou Retton, utilizou as redes sociais para pedir ajuda para pagar as contas do hospital da mãe, diagnosticada com uma pneumonia rara e internada na UTI.

O que aconteceu

Através de posts nas redes sociais, a filha da ex-ginasta pediu ajuda para pagar as contas da internação de sua mãe, alegando que a família não tem plano de saúde.