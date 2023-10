Homem morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará

Lesão no cérebro

João Victor Penha, de 23 anos Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O neurocirurgião Cláudio Henrique Moreira, da Santa Casa de Sobral, onde o jovem ficou internado, explica que o movimento rápido, brusco e com estiramento da região cervical pode lesionar a artéria carótida - responsável pelo fluxo sanguíneo para o cérebro.

"O estiramento da região do pescoço, onde estão localizados vasos calibrosos importantes na comunicação com o cérebro, pode romper camadas destas artérias, levando a obstrução do fluxo sanguíneo. A partir daí o sangue não consegue seguir o fluxo normal para a área cerebral resultando em um acidente vascular cerebral isquêmico. Nestes casos, os jovens são as vítimas mais frequentes devido a prática de ativados esportivas de risco", diz Cláudio Henrique Moreira.