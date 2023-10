Judoca brasileiro vive drama para deixar Israel: 'ataque foi brutal'

A pressa para deixar Israel virou uma 'Olimpíada' para Felipe. O judoca brasileiro está vivendo no país junto com a esposa Cintia, a filha Sabrina e uma cachorrinha.

Eu até brinco que meu objetivo é tão grande de tirar eles daqui que essa é minha Olimpíada. O meu objetivo é tirar a Cíntia, a Sabrina e a minha cachorrinha daqui. Se for para dar o meu espaço para eles, seria o que eu faria hoje. Felipe Kitadai

Felipe e a família já deram entrada no Itamaraty solicitando o repatriamento. Eles, no entanto, estão em espera e aguardam um retorno do governo brasileiro para, enfim, deixarem Israel.

Fizemos o formulário do primeiro dia que abriu o cadastro, não sei se fomos uns dos primeiros, mas fizemos o cadastro no primeiro dia para repatriamento. Mandamos mensagem para o WhatsApp de contato do Itamaraty e nos volta uma mensagem de robô, que diz que o formulário deve ser preenchido e se você já preencheu deve aguardar o contato. Estamos meio sem informação dos próximos passos, do que temos que fazer e como reagir a esse momento do repatriamento que estamos esperando. Felipe Kitadai

A explosão da guerra contra o Hamas não era esperada pelos israelenses. Segundo Felipe, o próprio povo local não está sabendo lidar com a situação, uma vez que afirmaram a ele que a situação parecia controlada nos últimos tempos.