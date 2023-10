UOL vai transmitir ao vivo a temporada 2023/24 do NBB

As transmissões serão feitas no UOL e nos perfis do UOL Esporte no YouTube e no TikTok. A parceria também prevê uma ampla cobertura de basquete no UOL, com relatos dos duelos, classificação das equipes e tabela dos jogos do NBB.

Os melhores momentos das partidas serão exibidos nos programas da grade esportiva do Canal UOL, e as redes sociais exibirão diversos conteúdos desta modalidade.

O UOL tem 25 anos de história e é o mais tradicional portal de notícias do Brasil. Nove em cada dez internautas do Brasil acessam o UOL, que pratica jornalismo de alta qualidade e credibilidade. Sua abrangência vai ampliar os horizontes do NBB CAIXA, garantindo maior visibilidade aos clubes da Liga não só através da transmissão dos jogos, mas também com sua cobertura editorial da competição que vai atingir um público cada vez maior e diversificado. Esse é um passo muito importante para nós Rodrigo Franco Montoro, presidente da LNB

O UOL está cada vez mais focado em oferecer transmissões ao vivo para seu público. Já transmitimos toda a temporada 2023 da LBF, aumentamos o leque com jogos das ligas nacionais masculina e feminina de Futsal e com os eventos do Canal Olímpico do COB. Agora, essa nova parceria com a Liga Nacional de Basquete mostra a consolidação desse projeto José Ricardo Leite, gerente geral do UOL Esporte

UOL transmite também futsal e esportes olímpicos

Desde o início de 2023, o UOL ampliou o projeto de transmissões ao vivo e, até o final do ano, mostrará eventos de dez modalidades diferentes: