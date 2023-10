Entenda a relação da campeã mundial Rebeca Andrade com o Flamengo

A ginasta está no Flamengo desde os 12 anos e tem contrato até o fim do ano que vem, visando aos Jogos Olímpicos de Paris. O vínculo foi renovado em 2021.

Atualmente, ela veste o uniforme rubro-negro em competições nacionais. Ela recebe um salário e utiliza a estrutura do clube uma vez por semana. Rebeca também tem o acompanhamento de profissionais do Fla durante as competições.

"Existe uma relação grande da Rebeca com o Flamengo e uma convivência, até necessária, devido às competições que disputamos. Os treinadores estão diretamente ligados, assim como outros profissionais. Existe todo um acompanhamento", conta Georgette Vidor, coordenadora técnica da ginástica do Fla.

A ginasta, na maioria do tempo de trabalho, utiliza o Centro de Treinamento Time Brasil, do COB, na Barra da Tijuca.

"Quando tem competições, às vezes o Flamengo vai até o CT para o treinamento. Esse entrosamento é importante também para as atletas mais jovens participarem do treino das adultas. Hoje, a Rebeca não precisa, por exemplo, utilizar a parte médica do Flamengo, porque tem essa estrutura à disposição no CT do Time Brasil. Mas, em competições, são nossos profissionais que a acompanham", diz.

Georgette Vidor, por sua vez, afirma que todas as instituições envolvidas caminham lado a lado no desenvolvimento dos atletas.