Ronda Rousey volta ao Brasil em busca de quebrar recorde do Guinness

A americana vai ter como oponentes: Popó, Kyra Gracie, Marcelo Suartz e Cris Rozeira.

Ronda tem um histórico de sucesso no Brasil. Em 2007, a americana brilhou no judô, ao conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e uma de prata no Mundial, ambas no Rio de Janeiro. Também na cidade, em 2015, ela garantiu mais um cinturão no MMA.

O evento acontece no dia 14/10, sábado, a partir das 12h, na capital paulista. A tentativa de quebra de recorde vai rolar a partir das 15h, com verificação da equipe do Guinness.

O que é Biersliding

É prática de deslizar uma caneca com cerveja por uma grande mesa com o objetivo de percorrer a maior distância.

O Biersliding foi inspirado nas atividades presentes em festas cervejeiras de todo o mundo.