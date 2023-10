Treta na Mercedes, assento quente e mais: as melhores frases do GP do Qatar

O GP do Qatar coroou o tricampeonato de Max Verstappen, mas não deixou de ser uma corrida bastante movimentada mesmo com o título antecipado do piloto da Red Bull. Abaixo, o UOL separou as frases que marcaram a prova em Lusail.

Toque de Russell tirou Hamilton mais cedo

Lewis Hamilton colidiu com seu próprio parceiro de Mercedes, George Russell, e teve que deixar a prova ainda na primeira volta. O heptacampeão reclamou com o companheiro pelo rádio, mas se retratou depois de rever a cena.