Quem é o caçula 'alemão' da seleção brasileira no Pré-Olímpico de Vôlei

A seleção brasileira que disputa o pré-olímpico de vôlei masculino tem um caçula nascido no outro lado do Atlântico e tem a modalidade no DNA.

Lukas Bergmann, de 19 anos, está no primeiro torneio com a equipe principal. Filho do alemão André e da brasileira Neide, ele nasceu em Munique, mas veio para o Brasil em 2011, ainda com sete anos. A família se estabeleceu em Toledo, no Paraná.