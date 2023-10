Verstappen celebra tri da F1 e agradece equipe: 'Sensação fantástica'

Max Verstappen conquistou, hoje (7), seu terceiro título de Fórmula 1. O piloto da Red Bull Racing ficou na segunda posição da corrida sprint do GP do Qatar, no Circuito de Lusail, e garantiu o título de maneira antecipada.

Ele falou sobre sua conquista ao término da sprint - prova que foi vencida por Oscar Piastri, da McLaren.