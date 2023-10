UFC Vegas 80: onde assistir, horário e card completo

O UFC Vegas acontece neste sábado (07), no UFC Apex, em Las Vegas, Estados Unidos. A luta principal da noite é o duelo entre o invicto Grant Dawson e o veterano Bobby Green, ambos do peso-leve.

O card principal começa às 20h (de Brasília) e terá transmissão do UFC Fight Pass. As preliminares começam às 17h e também serão exibidas no pay-per-view da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube passa as três primeiras lutas do evento.

Dentre os lutadores do card principal, Grant Dawson é o único ranqueado no top 15 de sua categoria. O norte-americano tem cartel de oito vitórias e um empate no UFC. Seu adversário de hoje está em trajetória descendente. Bobby Green, de 37 anos, venceu apenas três das últimas oito lutas que disputou.