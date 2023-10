Após quase fechar, Jaraguá se reergue e lidera ranking de público da LNF

"Não existe torcedor mais apaixonado que o nosso torcedor. Estamos com quase 600 sócios ativos, que colaboram mensalmente com o time e têm vários benefícios. O sócio-torcedor é um grande patrocinador. Com certeza conseguimos um resgate muito grande e muito importante. Nossa organizada, a Barra Independente, se mobiliza, se programa a semana toda, eles fazem o que for para arrecadar fundos, acompanhar o time", explicou Márcio.

Gratidão no retorno do ídolo

Poucas pessoas conhecem melhor sobre o Jaraguá Futsal do que o fixo Leco. Natural da cidade, ele fez parte do time multicampeão dos anos 2000. Foram mais de dez temporadas defendendo a equipe.

Depois de outros dez anos defendendo o rival Joinville, em 2021 chegou a hora de pagar uma "dívida de gratidão" e voltar para casa.

"Seria um pecado deixar o Jaraguá Futsal na situação que estava. Felizmente, grandes pessoas iniciaram esse processo de retomada movido justamente pela paixão pelo clube. Eu estava estabilizado em um grande clube do futsal e acompanhava tudo que estava acontecendo com o Jaraguá. Tinha uma dívida de gratidão com o clube que me formou e me deu tantas oportunidades. Voltei pelo propósito e tem sido espetacular. Um crescimento pessoal e profissional gigante pra mim", disse Leco.

"Ver a retomada do Jaraguá sendo bicampeão catarinense e figurando entre os melhores do país me deixa orgulhoso e motivado para os nossos desafios. Temos muito ainda por fazer e iremos lutar com todas as forças para colocar o Jaraguá sempre no topo."