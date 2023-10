Após bi mundial, Rebeca revela ter 'vergonha' por se apresentar por último

Atual bicampeã do salto no solo do Mundial de ginástica artística 2023, a brasileira Rebeca Andrade falou sobre sua atuação vitoriosa hoje (7) e afirmou que não gosta de realizar a última apresentação do roteiro da competição.

O que aconteceu

Rebeca Andrade disse que toda a equipe tem feito um trabalho em cima de sua parte técnica, mental e física, em entrevista ao Sportv.