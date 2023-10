Fórmula 1: horário e onde assistir ao treino da sprint do GP do Qatar

A partir da classificação de hoje, os carros entram em ação na sprint a partir das 14h30 (de Brasília). O vencedor ganha oito pontos, o vice fatura sete e assim por diante até o 8° colocado, que soma um ponto.

Corrida do tri?

Max Verstappen (Red Bull) pode ser campeão no Qatar. Ele tem 400 pontos, dominou a temporada de ponta a ponta e está cada vez mais perto do tri. Sergio Pérez (Red Bull) aparece na vice-liderança com 223 pontos.

O holandês será campeão se terminar a sprint na 6ª posição — independentemente do que o companheiro fizer na etapa em questão.

Em um cenário em que Verstappen não pontue e Pérez vença a minicorrida, o tri é confirmado se o atual campeão terminar a corrida de domingo na 8ª posição. A situação, portanto, é bastante confortável.

Fórmula 1 - GP do Qatar

Evento e local: treino para a sprint no circuito de Lusail (Qatar)