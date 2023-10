Brasil x Itália: veja onde assistir ao jogo do Pré-Olímpico de vôlei

Brasil e Itália se enfrentam pela última rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino. A partida será realizada amanhã (8), às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e sportv 2 (TV fechada).

O Brasil precisa da vitória para tentar conquistar a classificação direta nas Olimpíadas de Paris.