Biquíni, menstruação: uniformes de atletas mulheres já causaram polêmica

A discussão sobre a sexualização dos corpos de atletas femininas voltou aos holofotes após jogadoras do Aston Villa, do Newcastle e do Wolverhampton, clubes da primeira divisão do Campeonato Inglês, reclamarem do respectivo uniforme.

Fornecida pela britânica Castore, a vestimenta está constrangendo as jogadoras por ser "colada" demais e expor o contorno dos seus corpos, segundo o jornal "The Telegraph". Esse não é o primeiro caso em que mulheres esportistas se sentem desconfortáveis e expostas por causa do uniforme que vestem nos jogos.

Relembre: