Futsal: Time supera morte de presidente, pede dinheiro na rua e surpreende

O principal motivo para isso foi a morte do presidente e maior incentivador do projeto, João Félix, em junho deste ano, por complicações da dengue. Sem ele, as dificuldades financeiras se tornaram mais um sério adversário.

"Com o falecimento dele, que dava sustentação pra nossa equipe, ficamos sem apoio. Tivemos que correr atrás de tudo, fazer tudo sozinho mesmo, até montagem de quadra, pra diminuir o custo. Tivemos um apoio do estado pra transporte depois, a Federação ajuda também com alimentação, mas os demais temos que correr atrás", disse Nando.

Após a morte do presidente, a equipe fez campanha pública para arrecadar fundos para conseguir arcar com os custos da competição.

As jogadoras chegaram a pedir dinheiro nas ruas e semáforos de Campo Grande, com uma faixa explicando a necessidade financeira para seguir disputando os torneios, e o número do PIX para a arrecadação.