Tudo em família: pai e filho vão se enfrentar nos playoffs da Liga Futsal

"Pra mim, é um misto de emoções muito grande. Ao mesmo tempo que você enfrenta o cara que é seu pai e seu mentor, tem o lado do coração, de filho, de respeito. É difícil nos enxergarmos como adversários. Mas são coisas naturais. Já tivemos essa sensação na primeira fase e foi realmente emocionante, uma sensação única. Chega a ser indescritível. Agora tem a sensação de valer uma eliminação para um ou outro", disse Bruno Silva ao UOL.

Cidão também vê o confronto com uma satisfação pessoal especial.

"A sensação de enfrentá-lo é um prazer imenso. Isso me dá a certeza que fiz tudo certo na formação dele como pessoa e profissional. O resultado está vindo. Nosso esporte requer isso, tem que mostrar mais a cada dia. Isso já me deixa feliz", explicou.

Alguém vai ser eliminado...

Na primeira fase, Cidão e Bruno se enfrentaram, com vitória por 4 a 3 do filho. Mas agora vale eliminação para um dos lados, enxergada por ambos da mesma maneira.

"Esse confronto tem esse componente especial. A gente brinca entre nós que é impossível a gente perder. Se o Santo André ganhar, o time do pai segue. Se o Tubarão ganhar, segue o do filho. Vamos ficar tristes no momento pela eliminação, mas felizes pelo outro. O lado competidor vai falar mais alto no jogo, mas vai ser muito difícil esquecer que somos pai e filho", falou Bruno.