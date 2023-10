Brasil x Cuba: onde assistir ao vivo ao jogo do Pré-Olímpico de vôlei

Já Cuba é vice-colocado do grupo, com nove pontos. A seleção venceu três partidas e perdeu uma.

Apenas os dois primeiros colocados se classificam diretamente para as Olimpíadas de Paris.

Além do confronto contra Cuba, o Brasil ainda enfrenta Irã e Itália. Os times fazem parte do Grupo A, que tem sede no Rio de Janeiro e também conta com República Tcheca, Irã, Itália, Qatar e Alemanha.

Brasil x Cuba- Pré-Olímpico de Vôlei Masculino - 5ª Rodada

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Data e Hora: 6 de outubro às 10h (de Brasília)

Transmissão: sportv 2