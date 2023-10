Brasil x Ucrânia: onde assistir ao vivo o jogo do Pré-Olímpico de vôlei

Nas Olimpíadas, a seleção brasileira é a maior vencedora do vôlei masculino. A amarelinha conquistou três ouros (1992, 2004 e 2016) e três pratas (1984, 2008 e 2012).

Já os ucranianos somam três ouros, duas pratas e um bronze, da época que integraram a União Soviética. Mas como país independente, nunca conseguiu chegar ao pódio.

As duas equipes fazem parte do grupo A, que tem sede no Rio de Janeiro, e ainda conta com República Tcheca, Cuba, Irã, Itália, Qatar e Alemanha.

O Grupo B está sediado em Tóquio e tem as seleções de: Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia, como seus participantes.

Já o grupo C está ficando em Xi'an, na China, e seus integrantes são Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

O Pré-Olímpico classifica direto os dois primeiros colocados de cada grupo para as Olimpíadas de Paris, em 2024.