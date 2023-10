Hamilton diz que teve conversas com a Ferrari na F1: 'Não me senti pronto'

Imagem: Jared C. Tilton/Getty Images

De contrato renovado com a Mercedes, Hamilton hoje poderia estar fechado com a Ferrari. Em entrevista ao portal "Blick", o britânico admitiu que já teve conversas casuais com a escuderia italiana.

Nunca [recebeu oferta]. Ok, definitivamente tivemos algumas conversas irrelevantes. Conheço muita gente boa lá. Mas nunca me senti pronto para me mudar para a Itália. Hamilton, em entrevista ao portal "Blick"

O que mais ele disse?