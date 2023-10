Astro do rúgbi não vai a funeral do filho para continuar na Copa do Mundo

O funeral da criança, que tinha sete anos, aconteceu hoje (3), mas sem a presença do jogador, que optou por seguir com sua seleção na disputa da Copa do Mundo da modalidade.

O filho de Tuisova vinha sofrendo com uma doença ao longo dos últimos meses, mas que não foi informada pelos veículos locais.

Fiji na Copa do Mundo de rúgbi

A seleção de Fiji tem duas vitórias e uma derrota até aqui na competição, somando 10 pontos e ocupando o terceiro lugar do Grupo C da competição.

Os fijianos perderam na estreia para o País de Gales, mas bateram Austrália e Geórgia na sequência. Tuisova foi, inclusive, um dos destaques da equipe no triunfo sobre os australianos e atuou grande parte do tempo contra os georgianos, mesmo após saber da morte do filho.

No próximo domingo (8), a seleção de Fiji tem um confronto decisivo contra Portugal, podendo selar sua classificação para as quartas de final caso vença os europeus.