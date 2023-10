Emo ou vocalista do OutKast? Novo cabelo de Jimmy Butler viraliza na NBA

Além do novo corte de cabelo, Butler surpreendeu ao mostrar piercings na sobrancelha, no nariz e no lábio. O ala, também conhecido por ser "parça" de Neymar, ainda pintou as unhas de preto.

O 6 vezes All-Star explicou por que adotou o novo visual.

Imagem: Reprodução/Instagram

Estou bem emotivo agora. Esse é meu estado emo e gosto disso. Esse sou eu, é como estou me sentindo ultimamente Jimmy Butler

O visual de Butler chocou até mesmo seus colegas de time. Bam Adebayo, pivô do Miami Heat, achou que as fotos de seu companheiro com cabelo liso eram montagem até vê-lo pessoalmente. "Isso não é real... Isso é hilário para c...", disse.