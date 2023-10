Ídolos de Magnus e Corinthians, Rodrigo e Deives fazem duelo raiz no futsal

De um lado, Rodrigo, de 39 anos. Do outro, Deives, com 38. Dois ídolos, capitães, referências... Neste domingo (1º), eles escreverão mais um capítulo da longa trajetória de duelos entre ambos no futsal brasileiro. E, mais uma vez, valendo taça.

Magnus Futsal e Corinthians fazem o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, às 11h, em Sorocaba, com transmissão ao vivo do UOL. Mais uma chance de ver dois ícones do futsal travando outro confronto particular em quadra. No jogo de ida, melhor para o Magnus, de Rodrigo, com a vitória por 3 a 2.

O jogador está desde 2014 na equipe de Sorocaba. Deives tem trajetória parecida, em sua oitava temporada defendendo o Corinthians. Tempo suficiente para muitos duelos importantes e inesquecíveis.