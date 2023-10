Futsal: Magnus busca empate com Corinthians em jogaço e é campeão Paulista

Foi um jogaço. Assim dá para resumir como foi a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista de futsal 2023. O Magnus conseguiu a reação na prorrogação ao empatar por 2 a 2 contra o Corinthians, com gol a 30 segundos do fim, e sagrou-se campeão estadual.

No tempo normal, a vitória foi do Corinthians, que fez 2 a 1 e forçou a prorrogação, visto que o Magnus tinha vencido a primeira partida da final e tinha a vantagem no segundo jogo.

Gugu Flores e Levy anotaram os gols corintianos no tempo normal, enquanto Pepita descontou para o Magnus. No tempo extra, o time de Sorocaba jogou com o regulamento, já que o empate assegurava o título. Contudo, Deives fez um golaço de calcanhar e Yan ampliou. Mas a equipe de Sorocaba não desistiu, fez dois gols, Ricardinho e Genaro, nos minutos finais e garantiu a taça estadual.