Fla enfrenta Bahia sem Arrascaeta e com técnico interino; veja escalações

Flamengo e Bahia estão escalados para o jogo no Estádio do Maracanã, marcado para às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo vem a campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

O Bahia foi escalado assim: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.