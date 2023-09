Com direito a conselho de medalhista olímpico, corri meus primeiros 11km

Nunca imaginei que um dia eu pudesse dizer que já completei uma prova de 11km, mas superei esse desafio e minhas inseguranças. Para quem corre, essa distância é até considerada curta, mas para mim era algo muito além do que já havia cogitado.

Recebi o convite da Olympikus dois meses antes do evento e comecei a me preparar, mas acabei não focando da forma como deveria. Com isso, dias antes da prova, disse para todo mundo que tinham grandes chances de eu não conseguir completá-la, que não estava confiante.

Apesar disso, cheguei na Paraíba com o objetivo de terminar a prova na Costa do Conde, sem me importar com a forma que seria — rastejando ou correndo — e sem pensar em tempo ou pace (ritmo). Também tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis que me incentivaram e me deram apoio a todo momento.