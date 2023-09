Brasileira Gabriela Conceição conquista o bronze no Open de Praga de judô

No primeiro dia de disputas válidas pelo Open de Praga, na República Tcheca, o judô brasileiro começou com tudo e já garantiu um pódio. A judoca Gabriela Conceição, da categoria até 52 kg, garantiu o bronze ao vencer a italiana Kenya Perna.

Gabriela Conceição, de 21 anos, venceu três lutas até ser derrotada na semifinal pela francesa Lea Metrot, que acabou ficando com a prata. Com a derrota na semi, a judoca brasileira foi para a disputa do bronze contra a italiana Kenya Perna, que veio da repescagem, e levou a melhor, garantindo o bronze.

O ouro na categoria até 52 kg ficou com a eslovena Anja Stangar, enquanto o outro bronze ficou com a francesa Leonie Gonzalez. No caminho ao bronze, Gabriela Conceição derrotou a espanhola Lucia Solano, a coba-verdiana Djamila Silva e a britânica Chloe Robyns-Landricombe.