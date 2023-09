Homem tenta entrar com jacaré de estimação em estádio, mas é barrado; veja

Joie Henney, torcedor do Philadelphia Phillies, equipe de beisebol nos Estados Unidos, foi barrado de entrar no estádio da equipe para assistir a um jogo por estar com um jacaré.

O que aconteceu

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Henney aparece caminhando e, depois, segurando Wally — nome do jacaré — na entrada do Citizens Bank Park, antes do jogo entre Philadelphia Phillies e Pittsburgh Pirates.