Futsal: fase final da Liga Feminina tem clássicos e favorito x surpresa

A tendência é o duelo catarinense ser o mais equilibrado dessa fase. Barateiro e Female se classificaram na quarta e na quinta posição, respectivamente, separados por apenas um ponto (17 a 16).

O primeiro jogo, nesta sexta, às 20h, será em Chapecó, com transmissão do UOL, enquanto a volta, no dia 7, será em Brusque.

Já no clássico paranaense, o favoritismo está com o Stein Cascavel, atual campeão da Libertadores. A equipe se classificou na segunda posição, com 26 pontos, e tem um dos melhores times do mundo.

A ADTB, de Telêmaco Borba, fez 14 pontos em 11 partidas e entra como azarão na disputa.

Os jogos estão marcados para os dias 9, em Telêmaco Borba, e 15, em Cascavel.

São José x Londrina abrem a fase final

O outro confronto das quartas será também aquele que dará o pontapé inicial nos playoffs: Londrina e São José, que se enfrentam nesta sexta (29), às 19h.