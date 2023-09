Female domina Barateiro e se aproxima da semi da Liga Feminina de Futsal

Fez muita falta! A ala Bella, artilheira do Barateiro na Liga Feminina de Futsal, não pôde atuar na abertura do confronto contra o Female pois estava suspensa. Sem sua principal jogadora, o time de Brusque foi uma presa fácil.

Vale vaga na semi. Por ter feito a melhor campanha, o Barateiro joga em casa no segundo jogo das quartas de final e precisa vencer, enquanto o Female joga pelo empate. A partida está marcada para o dia 8 de outubro, às 20h (de Brasília), em Brusque.

O jogo

O clássico catarinense foi todo do Female. Com a goleira Giga na linha, o time de Chapecó jogou a maior parte do tempo no campo de ataque e só demorou a abrir o placar porque a goleira Luiza salvou o time de Brusque algumas vezes.

Mas, aos 10 minutos da primeira etapa, Gi Portes limpou o lance pela direita e cruzou rasteiro para Nati, que sozinha no segundo pau só empurrou para o gol vazio. Um minuto depois, a dupla do Female voltou a atacar. Nati tabelou com Gi Portes, recebeu na ala esquerda e soltou a bomba de canhota, a bola pegou no travessão, quicou dentro do gol e saiu.

Mesmo com 2 a 0 no placar, o Female seguiu em cima do Barateiro na segunda etape e anotou o terceiro gol. Gi Portes recebeu na ala esquerda, deu uma caneta em Giselle e só bateu na saída da goleira Luiza. Um verdadeiro golaço.